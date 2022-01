Stop ai ricoveri programmati durante la pandemia, Fucci (AsLim): “Non è più emergenza, ma incapacità” (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “L’ennesima mortificazione ai cittadini sanniti, come al resto dei campani, arriva dallo Stop ai ricoveri programmati e alle classiche attività ambulatoriali nelle strutture sanitarie pubbliche, a cominciare da quella dell’azienda ospedaliera ‘San Pio’ di Benevento. La storia, purtroppo, si ripete, nonostante gli slogan della Regione Campania e del management aziendale”. Così, Alessandro Fucci, presidente dell’associazione AsLim Italy (Associazione Liberi Imprenditori Italiani), con sede legale a Limatola (Benevento) e che annovera oltre mille imprenditori in tutta Italia. “Nel 2020, il Covid ci ha colti di sorpresa, rendendo comprensibili determinate scelte. Ma, oggi, avere lo stesso approccio e adottare gli stessi provvedimenti significa solamente ammettere la ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 12 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – “L’ennesima mortificazione ai cittadini sanniti, come al resto dei campani, arriva dalloaie alle classiche attività ambulatoriali nelle strutture sanitarie pubbliche, a cominciare da quella dell’azienda ospedaliera ‘San Pio’ di Benevento. La storia, purtroppo, si ripete, nonostante gli slogan della Regione Campania e del management aziendale”. Così, Alessandro, presidente dell’associazioneItaly (Associazione Liberi Imprenditori Italiani), con sede legale a Limatola (Benevento) e che annovera oltre mille imprenditori in tutta Italia. “Nel 2020, il Covid ci ha colti di sorpresa, rendendo comprensibili determinate scelte. Ma, oggi, avere lo stesso approccio e adottare gli stessi provvedimenti significa solamente ammettere la ...

