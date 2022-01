Tic-toc, se Putin teme il game over ucraino. Parla Lesser (Di martedì 11 gennaio 2022) Nello stallo europeo tra Russia e Stati Uniti il fattore tempo fa la differenza. Era l’11 novembre quando i satelliti commerciali fotografavano a Yelna il primo dispiegamento di truppe russe a 260 chilometri dal confine ucraino. Due mesi dopo quasi centomila soldati in tenuta da combattimento sono ancora schierati lungo la frontiera. E non c’è l’ombra di un accordo tra Mosca e Washington per ridefinire il quadro della sicurezza europea. Per Ian Lesser, vicepresidente del German Marshall Fund, il nulla di fatto che ha segnato i colloqui bilaterali fra governo russo e americano a Ginevra questo lunedì suona un campanello d’allarme per Vladimir Putin. Se nei piani dello “zar” c’era un’operazione lampo, i piani sono da rivedere. “Il tempo non gioca a favore del Cremlino – spiega l’esperto a Formiche.net – ... Leggi su formiche (Di martedì 11 gennaio 2022) Nello stallo europeo tra Russia e Stati Uniti il fattore tempo fa la differenza. Era l’11 novembre quando i satelliti commerciali fotografavano a Yelna il primo dispiento di truppe russe a 260 chilometri dal confine. Due mesi dopo quasi centomila soldati in tenuta da combattimento sono ancora schierati lungo la frontiera. E non c’è l’ombra di un accordo tra Mosca e Washington per ridefinire il quadro della sicurezza europea. Per Ian, vicepresidente del German Marshall Fund, il nulla di fatto che ha segnato i colloqui bilaterali fra gno russo e americano a Ginevra questo lunedì suona un campanello d’allarme per Vladimir. Se nei piani dello “zar” c’era un’operazione lampo, i piani sono da rivedere. “Il tempo non gioca a favore del Cremlino – spiega l’esperto a Formiche.net – ...

