(Di lunedì 10 gennaio 2022) Sky– Sky ha detto ufficialmente. L’emittente satellitare – a partire da oggi, lunedì 10 gennaio – non trasmetterà più i tredi serie tvCrime, Stories, Action, e i quattrodi filmCinema 1, Cinema 1+24, Cinema 2, Cinema 3. In sostanza, quello che restava del branddi Mediaset alla L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Media #Notizie Sky dice addio a Premium: si spengono sette canali: Sky canali Premium – Sky ha detto ufficialmente… - GIUSPEDU : RT @CalcioFinanza: Sky dice addio a Premium: si spengono sette canali - CalcioFinanza : Sky dice addio a Premium: si spengono sette canali - giorgiamecca : La cancellazione del visto di Djokovic è irragionevole, dice il giudice Anthony Kelly. Il tennista sarà rilasciato… - bananafish35 : Un povero idiota su Sky dice che la Juve ha segnato tre gol casuali! Loro due gol da palla inattiva e su autorete! Sky fa schifo -

Ultime Notizie dalla rete : Sky dice

ComeAnni Frid: 'Gli Abba non scompariranno mai. Ricevo lettere di fan adolescenti potrei essere la loro nonna!' LA MORTE SOSPESA Mercoledì 12 gennaio 21:15 in prima visione suNature, ...Ai microfoni diSport il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Pierpaolo Marino ha espresso ... Siche si vuole salvare lo spettacolo, ma che spettacolo c'è stato? Abbiamo giocato con ...Sky ha deciso di dire addio, a partire dal 10 gennaio 2022, a tutti i canali "ex" Mediaset Premium. Addio quindi a Crime, Stories, Action e Premium Cinema.Il noto giornalista e commentatore, Sandro Piccinini, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport per dire la sua sul trasferimento di Insigne.