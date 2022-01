Knights of the Old Republic Remake: combat system rinnovato per l’atteso remake (Di domenica 9 gennaio 2022) Diversi rumor sostengono che Knights of the Old Republic remake avrà un combat system più votato all’action, al contrario del titolo originale Se il gioco originale risalente al 2003 aveva una impostazione a turni, il nuovo Star Wars Knights of the Old Republic remake rinnoverà integralmente il combat system proponendo dei combattimenti ispirati ad alcuni titoli action recenti. Come sviluppatori del remake del classico Knights of the Old Republic, Aspyr Media ha moltissime responsabilità sulle spalle. Realizzare un remke infatti non è mai un’operazione facile; bisogna sempre bilanciare la fedeltà ... Leggi su tuttotek (Di domenica 9 gennaio 2022) Diversi rumor sostengono cheof the Oldavrà unpiù votato all’action, al contrario del titolo originale Se il gioco originale risalente al 2003 aveva una impostazione a turni, il nuovo Star Warsof the Oldrinnoverà integralmente ilproponendo deitimenti ispirati ad alcuni titoli action recenti. Come sviluppatori deldel classicoof the Old, Aspyr Media ha moltissime responsabilità sulle spalle. Realizzare un remke infatti non è mai un’operazione facile; bisogna sempre bilanciare la fedeltà ...

Advertising

chrs2rl : @ATEEZM00N A me piace moltissimo quello recente si chiama rumination oppure prova con knights of the sun che è mini… - David_c05 : Knights of the Old Republic Remake è ancora lontano, insider svela la finestra di lancio - Asgard_Hydra : Knights of the Old Republic Remake è ancora lontano, insider svela la finestra di lancio -