Pierre Gasly: “Possiamo arrivare massimo secondi” (Di sabato 8 gennaio 2022) Pierre Gasly ha parlato ad Auto Motor und Sport di quella che sarà la prossima stagione di Formula 1. Il pilota riconosce la forza delle altre case, in particolare di Red Bull. Sottolineando questa superiorità, il francese crede che comunque si possa migliorare rispetto a questa annata appena trascorsa. Il fatto che tutti ripartano da zero può dare qualcosa in più alla casa italiana. Ecco cosa ha detto Pierre Gasly. Le parole di Pierre Gasly Queste le parole di Pierre Gasly ad Auto Motor und Sport riguardo alle prospettive di AlphaTauri per la prossima stagione: “In un mondo perfetto Possiamo arrivare al massimo secondi. La Red Bull sarà sempre davanti a noi, ma solo se tutti ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 8 gennaio 2022)ha parlato ad Auto Motor und Sport di quella che sarà la prossima stagione di Formula 1. Il pilota riconosce la forza delle altre case, in particolare di Red Bull. Sottolineando questa superiorità, il francese crede che comunque si possa migliorare rispetto a questa annata appena trascorsa. Il fatto che tutti ripartano da zero può dare qualcosa in più alla casa italiana. Ecco cosa ha detto. Le parole diQueste le parole diad Auto Motor und Sport riguardo alle prospettive di AlphaTauri per la prossima stagione: “In un mondo perfettoal. La Red Bull sarà sempre davanti a noi, ma solo se tutti ...

