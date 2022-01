Emma Marrone scrive un messaggio a Stefano De Martino

Advertising

Agenzia_Ansa : Emma Marrone ricorda Pino Daniele, il duetto inedito su Instagram. Insieme cantano 'Je so' pazzo', successo del can… - Novella_2000 : Emma scrive un messaggio a Stefano De Martino - _pallacce : Nella serie di Muccino tutti gridano, odiano, si straziano ma sorprendentemente quella che grida, odia e si strazia… - diVirgilioA : RT @Agenzia_Ansa: Emma Marrone ricorda Pino Daniele, il duetto inedito su Instagram. Insieme cantano 'Je so' pazzo', successo del cantautor… - AlessiaLuca14 : RT @goddessofnight_: Emma Marrone sta guardando #barstella e si complimenta con Stefano -

Ultime Notizie dalla rete : Emma Marrone

Non solo Sara Daniele,e le altre dediche social per Pino Pino Daniele ci ha lasciato sette anni fa. Si trattava di uno dei musicisti italiani più innovativi, che ha lasciato il segno ...Nel giorno dell'anniversario della scomparsa del grande cantautore napoletano Pino Daniele,ha deciso di pubblicare sul suo profilo Instagram un duetto inedito per ricordarlo. Lui alla chitarra e lei con la voce si esibiscono in 'Je so' pazzo', uno dei brani di maggior successo ...05 gen 2022 - Questa sera va in onda “Caro Battiato”, il documentario realizzato dal regista e attore in omaggio al grande cantautore scomparso lo scorso 18 maggio ...Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano…Lo avevamo detto quando Stefano de Martino e Belen Rodriguez avevano fatto pace, dopo anni di separazione ed erano tornati insieme. Un ...