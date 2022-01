Borrell in Ucraina, da Ue pieno sostegno a Kiev (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "Siamo qui prima di tutto per riaffermare il pieno sostegno dell'Ue all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'Ucraina e anche per lavorare insieme per allentare le tensioni ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 5 gennaio 2022) "Siamo qui prima di tutto per riaffermare ildell'Ue all'indipendenza, alla sovranità e all'integrità territoriale dell'e anche per lavorare insieme per allentare le tensioni ...

Advertising

ItalianoRt : ????????? L'alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell, ha… - ultimenotizie : 'Siamo qui prima di tutto per riaffermare il pieno sostegno dell'Ue all'indipendenza, alla sovranità e all'integrit… - iconanews : Borrell in Ucraina, da Ue pieno sostegno a Kiev - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Ue, Borrell: 'Il conflitto tra Ucraina e Russia è a un momento critico' #Ucraina - ElVengadorDelF5 : RT @MediasetTgcom24: Ue, Borrell: 'Il conflitto tra Ucraina e Russia è a un momento critico' #Ucraina -