Variante Omicron, La Foche: “in due o tre mesi ci convivremo” (Di lunedì 3 gennaio 2022) Variante Omicron, Francesco La Foche, immunologo clinico del Policlinico Umberto I di Roma: “in due o tre mesi ci convivremo” In una recente intervista al Corriere della Sera, Francesco Le Foche, immunologo clinico del Policlinico Umberto I di Roma, ha esposto il suo parere sul futuro del della pandemia, dove la Variante Omicron rappresenta una variabile decisiva. Oltre a ribadire la minore pericolosità della Variante Omicron nei soggetti vaccinati con tre dosi, La Foche esclude la possibilità di nuove varianti: “È difficile che accada, perché i virus tendono ad adattarsi all’organismo che li ospita e soprattutto perché il virus in questo caso trova davanti a sé una popolazione immunizzata. Credo che ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 3 gennaio 2022), Francesco La, immunologo clinico del Policlinico Umberto I di Roma: “in due o treci” In una recente intervista al Corriere della Sera, Francesco Le, immunologo clinico del Policlinico Umberto I di Roma, ha esposto il suo parere sul futuro del della pandemia, dove larappresenta una variabile decisiva. Oltre a ribadire la minore pericolosità dellanei soggetti vaccinati con tre dosi, Laesclude la possibilità di nuove varianti: “È difficile che accada, perché i virus tendono ad adattarsi all’organismo che li ospita e soprattutto perché il virus in questo caso trova davanti a sé una popolazione immunizzata. Credo che ...

Advertising

fanpage : 'Code per i tamponi, incertezza su quarantena e vaccini, prezzi alle stelle: la variante #Omicron ha mandato in til… - Adnkronos : Variante Omicron, ministero Salute di #Israele: “Potrebbe portare a immunità di gregge”. #notizie - Corriere : Yasha Mounk: «Con la variante Omicron inizia la fine della pandemia di Covid, ecco perché» - isNews_it : Omicron, Le Foche: “Variante ponte”. Verso il passaggio dalla fase pandemica a quella endemica -… - Marilenapas : RT @MMmarco0: Perfino la JPmorgan e Goldman Sachs hanno mandato i propri dipendenti in smartworking per 2 settimane a causa della variante… -