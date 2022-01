"Questo non mi va giù". Omicron, Massimo Galli e la nuova bordata a Bassetti (Di lunedì 3 gennaio 2022) Con la variante Omicron che dilaga anche in Italia, dove è stato superato abbondantemente il milione di attualmente positivi al Covid (solo considerando i dati ufficiali, ma sono molti di più), tutti si interrogano sul da farsi. Anche Massimo Galli, intervenuto ad Agorà su Rai3 per fare il punto della situazione: “Mi auguro un picco di contagi entro il mese di gennaio. Da come sale, la curva non lascia fare previsioni certe”. “Sicuramente - ha aggiunto il prof di malattie infettive dell'Università Statale di Milano - per un giorno o due avremo meno tamponi e, in percentuale, più contagiati perché in questi giorni di festa li fa solo chi ha sintomi o contatti diretti con positivi. Ma cambia poco - ha sottolineato Galli - perché tampone o non tampone la diffusione è un dato di fatto. Realisticamente mi aspetto ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 gennaio 2022) Con la varianteche dilaga anche in Italia, dove è stato superato abbondantemente il milione di attualmente positivi al Covid (solo considerando i dati ufficiali, ma sono molti di più), tutti si interrogano sul da farsi. Anche, intervenuto ad Agorà su Rai3 per fare il punto della situazione: “Mi auguro un picco di contagi entro il mese di gennaio. Da come sale, la curva non lascia fare previsioni certe”. “Sicuramente - ha aggiunto il prof di malattie infettive dell'Università Statale di Milano - per un giorno o due avremo meno tamponi e, in percentuale, più contagiati perché in questi giorni di festa li fa solo chi ha sintomi o contatti diretti con positivi. Ma cambia poco - ha sottolineato- perché tampone o non tampone la diffusione è un dato di fatto. Realisticamente mi aspetto ...

Advertising

ItaliaViva : Se i Dem pensano che il renzismo sia la malattia e D'Alema la cura, bene per loro. Per questo non sono più nel Pd:… - elio_vito : Si chiama 'gestazione per altri' non è una violenza ma un diritto riconosciuto in molti Stati, per questo va regola… - pietroraffa : Si è consumato a Salerno il primo suicidio in carcere del 2022. Nel 2021 si sono tolti la vita 54 detenuti. Ques… - CinthiaArtuso : RT @BearsDani18: Amore non muta in poche ore o settimane, ma impavido resiste al giorno estremo del giudizio: se questo è errore e mi sa… - hazzagre_91 : RT @gioxgolden: Watch Harry Styles abbandonare Gucci dopo sta cafonata, e passare al meraviglioso mondo di Prada. Questo è il colpo di sc… -