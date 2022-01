Telefono azzurro: con la pandemia triplicate le denunce di abusi sui minori (Di domenica 2 gennaio 2022) Nel 2021 al 114, il numero messo a disposizione dalla onlus sono arrivate 1.145 chiamate di Sos. In pratica, tre persone al giorno che hanno chiesto aiuto, per se stessi o per altri Leggi su repubblica (Di domenica 2 gennaio 2022) Nel 2021 al 114, il numero messo a disposizione dalla onlus sono arrivate 1.145 chiamate di Sos. In pratica, tre persone al giorno che hanno chiesto aiuto, per se stessi o per altri

