Covid, Sileri “Necessaria la revisione della quarantena, ma non ora” (Di lunedì 27 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “E’ chiaro che sarà Necessaria una revisione della quarantena, ma non credo sia questo il momento per rivederla perchè oggi circola sia la variante Omicron che la Delta, che è quella poi prevalentemente responsabile delle persone ricoverate in terapia intensiva. Credo che sia auspicabile una variazione della quarantena, ma probabilmente ad un paio di settimane da oggi: tra 10 o 15 giorni, ma non adesso perchè si rischia di ridurre la quarantena di persone vaccinate, perchè è su queste che andrebbe ridotta, che non hanno la variante Omicron ma la Delta, che in questo momento sta dando i maggiori problemi nel senso che la maggior parte dei ricoveri e dei decessi che abbiamo sono ancora legati alla Delta”. Così a Timeline, su Sky TG24, il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 27 dicembre 2021) ROMA (ITALPRESS) – “E’ chiaro che saràuna, ma non credo sia questo il momento per rivederla perchè oggi circola sia la variante Omicron che la Delta, che è quella poi prevalentemente responsabile delle persone ricoverate in terapia intensiva. Credo che sia auspicabile una variazione, ma probabilmente ad un paio di settimane da oggi: tra 10 o 15 giorni, ma non adesso perchè si rischia di ridurre ladi persone vaccinate, perchè è su queste che andrebbe ridotta, che non hanno la variante Omicron ma la Delta, che in questo momento sta dando i maggiori problemi nel senso che la maggior parte dei ricoveri e dei decessi che abbiamo sono ancora legati alla Delta”. Così a Timeline, su Sky TG24, il ...

