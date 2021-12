Osimhen torna a sorridere | è successo oggi a Castel Volturno!

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 21 dicembre 2021) Buone notizie daVolturno riguardo il recupero di Victor. L’attaccante nigeriano questa mattina ha ricevuto la maschera protettiva, in seguito al brutto infortunio rimediato nella sfida di San Siro contro l’Inter dello scorso 21 novembre, e finalmente puòre ad allenarsi in sicurezza.La maschera è realizzata in kevlar e carbonio, cotti con una tecnica sottovuoto a 180°, con una precisione micrometrica al di sotto del millimetro. Con questa lavorazione le linee di frattura presenti sul lato sinistro del volto vengono scaricate, con i punti di appo che fanno perno sul lato destro del volto. Una realizzazione del Dottor Gianpaolo Tartaro, che insieme all’Ortopedia Ruggiero, hanno permesso al calciatore dire ad allenarsi in totale sicurezza. In mattinata, al Training ...