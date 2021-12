Variante Omicron | 175 casi in Israele | Ondata sta arrivando

(Di domenica 19 dicembre 2021) Tel Aviv, 19 dic. (Adnkronos) - "Siamo riusciti a guadagnare tempo prezioso, abbiamo ritardatoper almeno tre settimane, ma il tempo si sta esaurendo e non è abbastanza,è nel Paese". E' quanto ha detto il premier israeliano Naftali Bennett aprendo il Consiglio dei ministri nel giorno in cui, con 40 nuovi, sale a 175 inil numero accertato di contagi da. Il ministero della Sanità ha reso noto che per 113si tratta di persone rientrate dall'estero, 31 hanno avuto contatti con persone rientrate dall'estero e il resto sono stati infettati in. Nel suo discorso, Bennett ha lanciato un nuovo forte appello a vaccinarsi. "La protezione collettiva, nazionale non è abbastanza - ha detto - ...

Ciò anche in considerazione degli 'ulteriori impatti epidemiologici ed assistenziali potenzialmente correlati alla maggiore diffusione della, le cui caratteristiche in ..."Da noi lanon è ancora significativamente diffusa. Domani faremo una flash survey e vediamo come evolve la curva nei prossimi giorni. Coi nostri scienziati valuteremo congruità ...Tel Aviv, 19 dic. (Adnkronos) - "Siamo riusciti a guadagnare tempo prezioso, abbiamo ritardato Omicron per almeno tre settimane, ma il tempo si sta esaurendo e non è abbastanza, Omicron è nel Paese".Lauterbach: Quinta ondata non può più essere fermata, avanti con campagna vaccinaleBerlino, 19 dic. In Germania non ci sarà un lockdown prima di Natale. Lo ha detto il ministro della Salute tedesco Ka ...