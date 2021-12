Litiga per un parcheggio, poi aggredisce violentemente un medico davanti all’Asl (Di venerdì 17 dicembre 2021) Cerveteri. Una banalissima lite per un parcheggio che si è progressivamente tramutata in un aggressione ai danni di un medico della Asl di Cerveteri. E’ accaduto proprio davanti la sede dell’azienda sanitaria locale Roma 4, in via Madre Maria Crocifissa Curci. Un giovane dipendente di una ditta edile ha iniziato ad inveire con un medico della struttura per ”problemi di viabilità” recita il resoconto degli agenti intervenuti sul posto. Leggi anche: Dramma della disperazione a Cerveteri: 56enne si accoltella e muore dissanguato Parafrasando, i due hanno iniziato a beccarsi per il posto in un parcheggio. La lite è andata avanti finché non si è tramutata in una aggressione ai danni del povero medico che ha subito l’ira dell’altro. Infine, a sedare le violenze sono poi stati i carabinieri ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di venerdì 17 dicembre 2021) Cerveteri. Una banalissima lite per unche si è progressivamente tramutata in un aggressione ai danni di undella Asl di Cerveteri. E’ accaduto propriola sede dell’azienda sanitaria locale Roma 4, in via Madre Maria Crocifissa Curci. Un giovane dipendente di una ditta edile ha iniziato ad inveire con undella struttura per ”problemi di viabilità” recita il resoconto degli agenti intervenuti sul posto. Leggi anche: Dramma della disperazione a Cerveteri: 56enne si accoltella e muore dissanguato Parafrasando, i due hanno iniziato a beccarsi per il posto in un. La lite è andata avanti finché non si è tramutata in una aggressione ai danni del poveroche ha subito l’ira dell’altro. Infine, a sedare le violenze sono poi stati i carabinieri ...

