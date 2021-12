Christian Eriksen non è più un giocatore dell'Inter (Di venerdì 17 dicembre 2021) Trovato l'accordo per la rescissione consensuale del contratto di Christian Eriksen. Lo rende noto l'Inter. "Il Club e tutta la famiglia nerazzurra - si legge sul sito - abbracciano il calciatore e gli augurano il meglio per il suo futuro. Anche se oggi le strade dell'Inter e di Christian si separano, resterà un legame forte e indissolubile. I momenti più belli, i gol e le vittorie, l'abbraccio dei tifosi fuori da San Siro nel celebrare lo Scudetto: tutto resterà sempre fissato nella storia nerazzurra". CHRIS PER SEMPRE NERAZZURRO. IN BOCCA AL LUPO, @ChrisEriksen8 ! I gol e le vittorie, l'abbraccio dei tifosi fuori da San Siro nel celebrare lo Scudetto: tutto resterà sempre fissato nel segno del nerazzurro. pic.twitter.com/sgJQPJtsfo — Inter ... Leggi su agi (Di venerdì 17 dicembre 2021) Trovato l'accordo per la rescissione consensuale del contratto di. Lo rende noto l'. "Il Club e tutta la famiglia nerazzurra - si legge sul sito - abbracciano il calciatore e gli augurano il meglio per il suo futuro. Anche se oggi le stradee disi separano, resterà un legame forte e indissolubile. I momenti più belli, i gol e le vittorie, l'abbraccio dei tifosi fuori da San Siro nel celebrare lo Scudetto: tutto resterà sempre fissato nella storia nerazzurra". CHRIS PER SEMPRE NERAZZURRO. IN BOCCA AL LUPO, @Chris8 ! I gol e le vittorie, l'abbraccio dei tifosi fuori da San Siro nel celebrare lo Scudetto: tutto resterà sempre fissato nel segno del nerazzurro. pic.twitter.com/sgJQPJtsfo —...

