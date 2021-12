Scontro tra due auto in via Napoli | due persone in ospedale

Leggi su anteprima24

(Di martedì 14 dicembre 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Tamponamento tra duein viaa Benevento, in prossimità del centro commerciale della zona. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri del locale comando provinciale, sono venuti a collisione una fiat punto e un furgone. Due leferite che sono stato soccorse dai sanitari del 118 e trasportate all’Fatebenefratelli in condizioni che non sembrerebbero gravi. Traffico rallentato sull’arteria interessata dal sinistro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.