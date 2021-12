Denunciò l'ex della figlia, ora il comico Dado è accusato di diffamazione: "Mi picchiò, ora tutto è capovolto" (Di lunedì 13 dicembre 2021) Aveva denunciato l'ex fidanzato della figlia per stalking e per aver subito un'aggressione, ora il comico Dado , nome d'arte di Gabriele Pellegrini , rischia il processo per diffamazione. La vicenda ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 13 dicembre 2021) Aveva denunciato l'ex fidanzatoper stalking e per aver subito un'aggressione, ora il, nome d'arte di Gabriele Pellegrini , rischia il processo per. La vicenda ...

Advertising

borghi_claudio : @giuliano4573 Fenomeno. Io almeno qualcosa faccio, prendo carta e penna, controllo numeri anche all'Immacolata, den… - Luciano06815942 : RT @SummaDeceptio: Grande avvocato #Fusillo agli infami giornalisti di La7, alla riapertura della #torteria di Chivasso. 'Non autorizzo che… - hiboss_hiboss : RT @efficienzaener1: @4everAnnina Denunciò il Ministro De Lorenzo avendo le prove della sua corruzione I vaccini gli hanno portato via due… - lorenzogps : anzi ora li proprio denuncio cosi metto anche le mani sulle regole costruttive del prossimo anno della fia - taila44991038 : RT @efficienzaener1: @4everAnnina Denunciò il Ministro De Lorenzo avendo le prove della sua corruzione I vaccini gli hanno portato via due… -

Ultime Notizie dalla rete : Denunciò della Denunciò l'ex della figlia, ora il comico Dado è accusato di diffamazione: "Mi picchiò, ora tutto è capovolto" La vicenda risale al 2019 quando il ragazzo era ancora minorenne: allora Dado accusò l'ex ragazzo della figlia, Federico Molteni , di averlo aggredito provocandogli la rottura del setto nasale. Oggi, ...

Rai, chiusa l'inchiesta sui capolavori rubati: prescritti tutti i ladri, pure il reo confesso. Il dirigente che denunciò i furti è stato licenziato ... del celebre Cavallo di Francesco Messina , simbolo stesso dell'emittenza pubblica che - forse a causa del peso - nessuno è riuscito ancora a rimuovere dall'ingresso della sede principale della Rai. ...

La vicenda risale al 2019 quando il ragazzo era ancora minorenne: allora Dado accusò l'ex ragazzofiglia, Federico Molteni , di averlo aggredito provocandogli la rottura del setto nasale. Oggi, ...... del celebre Cavallo di Francesco Messina , simbolo stesso dell'emittenza pubblica che - forse a causa del peso - nessuno è riuscito ancora a rimuovere dall'ingressosede principaleRai. ...