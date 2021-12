(Di sabato 4 dicembre 2021) Ill’isola di, in Indonesia, con una colossaledi cenere che ha raggiunto quota 15.000 metri. L’attività delha costretto molti abitanti ad abbandonare le proprie abitazioni. Le autorità hanno disposto l’evacuazione nell’area fino a 5 km dal. Il, alto 3.676 metri, in genere proietta la cenere fino a 4.000-4.500 metri. Il fenomeno odierno si segnala per la sua particolare intensità e potrebbe avere ripercussioni anche sul traffico aereo. L'articolo proviene da Italia Sera.

andreabettini : Immagini spaventose dall'Indonesia, dove è iniziata una violentissima eruzione del vulcano #Semeru - LuigiF97101292 : RT @italiaserait: Vulcano Semeru spaventa Giava, nube da record – Video - AminelliVr : RT @Asiablog_it: ??#INDONESIA ???? Violenta eruzione del vulcano #Semeru, nella parte orientale dell'isola di Giava/Jawa: la colonna di fumo,… - fisco24_info : Vulcano Semeru spaventa Giava, nube da record - Video: Una colonna di cenere raggiunge i 15.000 metri di quota… - asiaxamur : RT @mondoterremoti: Intorno alle ore 10:50 italiane, una forte ed improvvisa esplosione si è verificata nella parte sommitale del vulcano #… -

Numerosi i filmati pubblicati sui social in queste ore, che mostrano una gigantesca colonna di fumo, polvere e ceneri, eruttare proprio dal, con la gente che scappa spaventata. Alcuni ...I residenti dell'isola indonesiana di Giava sono in fuga da una gigantesca nube di cenere proveniente dalattivo Monte. Testimoni hanno detto che una fitta pioggia di cenere vulcanica ha oscurato il sole in due distretti locali. Nessuna vittima è stata ancora segnalata e le evacuazioni sono ...