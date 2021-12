F1 TV8, GP Arabia Saudita 2021: orari, programma, diretta e differita qualifiche in chiaro (Di sabato 4 dicembre 2021) Nell’odierna giornata di sabato 4 dicembre il tracciato di Jeddah sarà teatro delle qualifiche del Gran Premio di Arabia Saudita, penultimo atto del Mondiale di Formula Uno 2021. Per quest’anno le sprint race sono state archiviate, dunque assisteremo a una sessione nel format canonico. La griglia di partenza per la gara di domani sarà determinata dal miglior tempo sul giro secco. Le qualifiche saranno divise in tre fasi (Q1, Q2, Q3), con le cinque monoposto più lente eliminate al termine del primo e del secondo step. LA diretta LIVE DI FP3 E qualifiche DEL GP D’Arabia Saudita DI F1 Sinora, nella stagione in corso, sono stati cinque i piloti partire dalla pole position. Da tempo Max Verstappen si è assicurato la certezza di conquistare ... Leggi su oasport (Di sabato 4 dicembre 2021) Nell’odierna giornata di sabato 4 dicembre il tracciato di Jeddah sarà teatro delledel Gran Premio di, penultimo atto del Mondiale di Formula Uno. Per quest’anno le sprint race sono state archiviate, dunque assisteremo a una sessione nel format canonico. La griglia di partenza per la gara di domani sarà determinata dal miglior tempo sul giro secco. Lesaranno divise in tre fasi (Q1, Q2, Q3), con le cinque monoposto più lente eliminate al termine del primo e del secondo step. LALIVE DI FP3 EDEL GP D’DI F1 Sinora, nella stagione in corso, sono stati cinque i piloti partire dalla pole position. Da tempo Max Verstappen si è assicurato la certezza di conquistare ...

