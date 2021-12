Ci piace vincere difficile

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 3 dicembre 2021) Il fatto di essere produttori di vini ottimi non ha bisogno di riconoscimenti, ma quando questi arrivano – ammettiamolo – non si cela un qual certo orgoglio nazionale. E se poi arrivano da una delle istituzioni più prestigiose in fatto di bollicine&champagne, ancora di più. È il caso di The Champagne & Sparkling Wine World Championships , la più importante competizione a livello internazionale dedicata solo alle bollicine, che ha da poco svelato la lista dei vincitori per il 2021. Tanta competizione, tanta qualità e tanta professionalità, merito dell’immenso e meticoloso lavoro di selezione del suo fondatore, il giornalista inglese Tom Stevenson, che dal 2014 porta prestigio e autorevolezza nello sparkling world. The Champagne & Sparkling Wine World Championships è infatti l’unica competizione internazionale che vede in giuria solo specialisti di bollicine – per citarne ...