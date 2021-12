Design - Addio a Virgil Abloh | genio anche nell' auto

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 29 novembre 2021)se ne è andato. Nato nel 1980 a Rockford, Illinois, in una famiglia di origini ghanesi, è partito da lontano. Sveglio, saggio e soprattutto determinato, ha sempre percorso la strada giusta. Ha inseguito un sogno e l'ha fatto suo. Nel 1998 termina la Boylan Catholic High School e trascorre i suoi anni universitari nel Wisconsin, dove si laurea in Ingegneria civile. Leggenda narra che poco prima di discutere la sua tesi, lui "evada" per poter incontrare John Monopoly, il futuro manager di Kanye West. Durante il master in architettura all'Illinois Institute of Technology viene affascinato dalla figura di Rem Koolhaas, il grande architetto olandese che aveva appena firmato il Campus Center di Chicago. Questa, a detta di, è stata la scintilla che ha fatto scattare in lui la passione per la moda. Nel 2009 arriva a Roma per ...