Savona | sembrava tutto semplice | finisce con un parto cesareo | Marika se ne va a 26 anni

(Di mercoledì 20 ottobre 2021) Tragedia a: un’operazione di routine ospedaliera è finita come nessuno si sarebbe aspettato. A perdere la vita una giovane di soli 26. Ogni giorno milioni di donne inil mondoriscono. E cosìGalizia, 26, era tranquilla quando è entrata all’ospedale San Paolo di. La giovane era un arbitro di calcio da ben 11ed era in attesa del suo bambino.lasciava intuire che le cose sarebbero andate per il meglio. Ma – riporta Fanpage – la giovane è morta dopo aver dato alla luce il suo bimbo. Ancora da chiarire le cause che hanno portato al decesso della giovanissima mamma. Il neonato, venuto alla luce con un taglio, è in condizioni gravi ed è stato ...

Advertising

solo_minchiate : @cla__ro @a_meluzzi Azz, sembrava Savona -

Ultime Notizie dalla rete : Savona sembrava

Formatonews

... via libera del consiglio comunale savonese Posted on 23 Dicembre 2016 Author Redazione. Nel ...che la pratica rimanesse sospesa per la […] Cronaca In Primo Piano Controlli delle ...... siamo partiti dalle fondamenta e c'è stata una fase in cui lavoravamo sottoterra,che non ... Schirru: "Non so cosa non abbia funzionato, maha deciso. Faremo opposizione ma con spirito ...Per la Corte le obiezioni dei Tribunali di Savona e Trieste sulla costituzionalità del provvedimento sono infondate ...Tra domenica 17 e lunedì 18 ottobre, gli elettori di Roma, Torino e Trieste, insieme a quelli di altri comuni più piccoli, sono ritornati alle urne per decidere il futuro sindaco. La vittoria schiacci ...