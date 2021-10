“La giustizia in Italia? Nel nostro sistema ci sono due codici distinti: uno per i galantuomini e l’altro per i comuni cittadini” (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Di fatto nel nostro sistema penale coesistono due codici distinti; uno per i “galantuomini” (cioè le persone che, in base al censo o alla collocazione politico- sociale, sono considerati “per bene” a prescindere…), l’altro per i cittadini comuni. I primi possono contare su difensori e consulenti tecnici costosi e agguerriti, professionalmente in grado di sfruttare l’opportunità di eccezioni d’ogni tipo, generosamente offerta dagli ingranaggi di una procedura malandata. Per loro, in pratica, il processo può ridursi soprattutto ad aspettare che il tempo si sostituisca al giudice, in attesa della prescrizione che tutto cancella. Mentre per gli altri cittadini, quelli “comuni”, il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 ottobre 2021) Di fatto nelpenale coesistono due; uno per i “” (cioè le persone che, in base al censo o alla collocazione politico- sociale,considerati “per bene” a prescindere…),per i. I primi poscontare su difensori e consulenti tecnici costosi e agguerriti, professionalmente in grado di sfruttare l’opportunità di eccezioni d’ogni tipo, generosamente offerta dagli ingranaggi di una procedura malandata. Per loro, in pratica, il processo può ridursi soprattutto ad aspettare che il tempo si sostituisca al giudice, in attesa della prescrizione che tutto cancella. Mentre per gli altri, quelli “”, il ...

peppeprovenzano : Dalla crisi più dura della nostra storia si può uscire a #sinistra. Grazie ai nostri sindaci, su tutti a… - CarloVerdelli : Come in un tragico gioco dell’oca, si torna al punto di partenza. Dopo più di 5 anni dal suo strazio, #GiulioRegeni… - Mirarch3 : RT @GoffredoB: In libreria per ?@editorilaterza? “Il tempo delle mani pulite”, il mio racconto su Milano e l’Italia tra 1992 e 1994, sogni… - FI_Toscana : RT @BarbaraMasini_: Fino al 30 ottobre si potrà firmare per il referendum sulla giustizia anche on line. Basta cliccare sul link: https://t… - forza_italia : RT @BarbaraMasini_: Fino al 30 ottobre si potrà firmare per il referendum sulla giustizia anche on line. Basta cliccare sul link: https://t… -