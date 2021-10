Ciclismo | Zdenek Stybar prolunga il contratto con con la Deceuninck-QuickStep

(Di mercoledì 20 ottobre 2021)hato il propriocon la. Il ceco sarà ancora nel programma della compagine belga, un punto di riferimento per le classiche del Nord e non solo. L’ex vincitore delle ‘Strade Bianche’ ha commentato ai microfoni della propria squadra: “Sono davvero felice di poter stare ancora con questa squadra. Sarà il mio 12° anno, penso che sia un bel traguardo. Spero di concludere la mia carriera qui tra un paio d’anni”ha continuato dicendo: “Il mio sogno è ancora quello di vincere il Giro delle Fiandre o la Parigi-Roubaix. L’intero periodo delle Classiche è il mio obiettivo. Mi piacerebbe anche tornare al Tour de France, l’anno scorso non sono riuscito ad essere competitivo. Inizialmente quest’anno sembrava disastroso, ma ...

