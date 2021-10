Serie C 2021 2022 | la Reggiana vince in casa | 3-1 all’Ancona-Matelica

Leggi su sportface

(Di martedì 19 ottobre 2021) Latorna alla vittoria, e lo fa nella garalinga contro l’Ancona-valida per la decima giornata della. Dopo un primo tempo bloccato sullo 0-0, Zamparo sblocca il risultato e Sorrentino raddoppia negli ultimi minuti. Grande finale al “Città del tricolore”; Sereni accorcia le distanze ma Scappini chiude ufficialmente i conti al 93?. Tanto equilibrio nel corso di un primo tempo bloccato sullo 0-0. Dopo quattro minuti cross di Guglielmotti per il colpo di testa in area di Zamparo, ma la palla termina fuori di pochissimo sulla sinistra di Avella. Al 23? doppia occasione per la: conclusione potente di Sciaudone dal limite dell’area non trattenuta da Avella, arriva Rossi che si avventa sulla ribattuta ma il portiere ospite è ...