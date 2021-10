Saipem | partnership con Honeywell per supportare clienti con simulazioni virtuali

(Di martedì 19 ottobre 2021) (Teleborsa) –, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, e, colosso statunitense dell’automazione industriale e della componentistica, hanno firmato un accordo per lo sviluppo e la commercializzazione di un “Digital Twin” nell’ambito della tecnologia Snamprogetti Urea di. La soluzione sarà sviluppata suForge, il software di gestione delle prestazioni aziendali di, per consentire aidi migliorare la produzione di urea tramite la simulazione virtuale dei processi chiave. L’obiettivo diè “fornire risposte in tempo reale sulla gestione operativa degli impianti, raccogliere dati per il monitoraggio e la manutenzione predittiva, contribuire all’ottimizzazione delle operazioni dei ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Saipem partnership

Teleborsa

L'obiettivo diè "fornire risposte in tempo reale sulla gestione operativa degli impianti, raccogliere dati per il monitoraggio e la manutenzione predittiva, contribuire all' ottimizzazione ...La società ha esteso la propriacon Openreach, l'azienda più grande nella gestione ... I TAMPONI SPINGONO DIASORIN, JP MORGAN ALZAIn luce anche Diasorin +2,72% alla vigilia dell'...(Teleborsa) - Saipem, società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture, e Honeywell, colosso statunitense dell'automazione industriale e della componentistica, hanno firmato un a ...Importante partnership per una mobilità sostenibile in futuro anche nei cieli. Airbus ha annunciato una partnership strategica con Plug Power, società leader nello sviluppo di sistemi di celle a combu ...