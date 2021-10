È morto Luigi Amicone, esponente di CL e direttore di Tempi (Di martedì 19 ottobre 2021) Un infarto nella notte, in utili i soccorsi e il trasporto all’ospedale San Gerardo di Monza. Luigi Amicone è morto a 65 anni. La politica e il giornalismo milanese sono in lutto per la scomparsa improvvisa dell’ex consigliere comunale di Forza Italia, non eletto alle ultime amministrative, noto soprattutto come uno degli intellettuali di riferimento di Comunione e Liberazione e fondatore del settimanale Tempi, di cui era ancora direttore. Un mese fa, da candidato a Palazzo Marino, annusando la sconfitta del pediatra Luca Bernardo contro Beppe Sala, s’era scagliato contro Matteo Salvini: “Ha confuso Milano con Milano Marittima. La gente è sconcertata, si poteva vincere a mani basse ma si va verso una sconfitta a mani alzate”. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 19 ottobre 2021) Un infarto nella notte, in utili i soccorsi e il trasporto all’ospedale San Gerardo di Monza.a 65 anni. La politica e il giornalismo milanese sono in lutto per la scomparsa improvvisa dell’ex consigliere comunale di Forza Italia, non eletto alle ultime amministrative, noto soprattutto come uno degli intellettuali di riferimento di Comunione e Liberazione e fondatore del settimanale, di cui era ancora. Un mese fa, da candidato a Palazzo Marino, annusando la sconfitta del pediatra Luca Bernardo contro Beppe Sala, s’era scagliato contro Matteo Salvini: “Ha confuso Milano con Milano Marittima. La gente è sconcertata, si poteva vincere a mani basse ma si va verso una sconfitta a mani alzate”.

