Backup criptati su WhatsApp, ora disponibili e come utilizzarli (Di sabato 16 ottobre 2021) I Backup criptati in cloud sono in fase di rilascio per gli utenti WhatsApp: sono una novità importante, ma da maneggiare con estrema cura. WhatsApp (Adobe Stock)Se siete ossessionati per la riservatezza dei vostri dati – e fate bene detto tra noi – questa novità del colosso mondiale della messaggistica non potrà che farvi felici. Infatti a renderlo noto è stato lo stesso Mark Zuckerberg, il papà di Facebook, con un post sul proprio profilo: “I Backup crittografati end-to-end per WhatsApp iniziano a uscire oggi. Sono orgoglioso del team per aver continuato ad aumentare la sicurezza per le vostre conversazioni private“. Non subito e non immediatamente per tutti. Infatti questo aggiornamento sarà rilasciato gradualmente perché si tratta di una innovazione davvero ... Leggi su computermagazine (Di sabato 16 ottobre 2021) Iin cloud sono in fase di rilascio per gli utenti: sono una novità importante, ma da maneggiare con estrema cura.(Adobe Stock)Se siete ossessionati per la riservatezza dei vostri dati – e fate bene detto tra noi – questa novità del colosso mondiale della messaggistica non potrà che farvi felici. Infatti a renderlo noto è stato lo stesso Mark Zuckerberg, il papà di Facebook, con un post sul proprio profilo: “Icrittografati end-to-end periniziano a uscire oggi. Sono orgoglioso del team per aver continuato ad aumentare la sicurezza per le vostre conversazioni private“. Non subito e non immediatamente per tutti. Infatti questo aggiornamento sarà rilasciato gradualmente perché si tratta di una innovazione davvero ...

