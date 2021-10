'Sono un pericolo per l'ordine pubblico': restano in carcere i capi di Forza Nuova (Di venerdì 15 ottobre 2021) Violenza e leadership anche in carcere, tanto da costringere gli inquirenti a proseguire nella decisione del carcere per le violenze squadriste dello scorso sabato davanti alla sede della Cgil. Uno, ... Leggi su globalist (Di venerdì 15 ottobre 2021) Violenza e leadership anche in, tanto da costringere gli inquirenti a proseguire nella decisione delper le violenze squadriste dello scorso sabato davanti alla sede della Cgil. Uno, ...

Advertising

_Nico_Piro_ : Ne ho scritto in 'Corrispondenze Afghane', tra i pochissimi, le metanfetamine sono il nuovo pericolo che arriva dal… - galeazzobignami : Cioè noi abbiamo un Ministro (tra l’altro uno dei peggiori, Roberto Speranza) espressione di un partito fondato da… - Clab_Cla : @Steffo737 @Corriere È una tutela per la collettività. Ogni cittadino è tenuto a garantire di non essere un peric… - zephira_137 : RT @Camillamariani4: 'Draghi tira dritto' Tentativo dei media di attribuire potere e autorità, ad un burocrate che senza l'autista non sa n… - CiccioLupis : RT @Camillamariani4: 'Draghi tira dritto' Tentativo dei media di attribuire potere e autorità, ad un burocrate che senza l'autista non sa n… -