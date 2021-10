Una Vita: Felipe è in coma, è stata lei a tentare d’ucciderlo! (Di giovedì 14 ottobre 2021) Le anticipazioni di oggi di Una Vita ci svelano che Felipe lotterà tra la Vita e la morte e Laura avrà dei forti sensi di colpa Felipe avvelenato da Laura, cade e batte la testaUna nuovissima puntata attende i fan di Una Vita. La serie spagnola, ance oggi 14 ottobre va in onda con un nuovo episodio. Le anticipazioni ci rivelano che Laura ha tentato di uccidere Felipe mettendo del veleno nel suo bicchiere. L’avvocato cadendo a terra, prenderà un brutto colpo alla testa, finendo in coma. La domestica, presa dal panico e dai sensi di colpa, chiamerà i soccorsi. Intanto, Velasco, non sarà soddisfatto del suo piano, e penserà ancora una volta come uccidere il suo rivale in amore. Ma andiamo a vedere i dettagli… Leggi anche-> Justine Mattera: bomba sexy ... Leggi su formatonews (Di giovedì 14 ottobre 2021) Le anticipazioni di oggi di Unaci svelano chelotterà tra lae la morte e Laura avrà dei forti sensi di colpaavvelenato da Laura, cade e batte la testaUna nuovissima puntata attende i fan di Una. La serie spagnola, ance oggi 14 ottobre va in onda con un nuovo episodio. Le anticipazioni ci rivelano che Laura ha tentato di uccideremettendo del veleno nel suo bicchiere. L’avvocato cadendo a terra, prenderà un brutto colpo alla testa, finendo in. La domestica, presa dal panico e dai sensi di colpa, chiamerà i soccorsi. Intanto, Velasco, non sarà soddisfatto del suo piano, e penserà ancora una volta come uccidere il suo rivale in amore. Ma andiamo a vedere i dettagli… Leggi anche-> Justine Mattera: bomba sexy ...

