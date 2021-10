No Green Pass è un sentimento, non un movimento (Di giovedì 14 ottobre 2021) Cosa succederà domani? Di abitudine, è una domanda metafisica piuttosto banale. La metterei accanto al solito ”Chi siamo? Dove andiamo?”. Eppure, domani questa abusata domanda, ritroverà vivida tutta la sua forza. Domani, potremmo avere i camion messi di traverso a bloccare le autostrade. Domani, potremmo avere le piazze invase da manifestazioni non autorizzate. Domani, potremmo avere le nostre città militarizzate. Domani, 22 milioni di lavoratori del pubblico e del privato, dovranno avere il Green Pass per poter entrare sul posto di lavoro. Da settimane, si discute sul Diritto al lavoro versus il Diritto alla Salute. Da settimane, ognuno tronca le frasi dove conviene alla sua tesi. Un esempio per tutti. Questa frase: ”Ci si ammala anche col vaccino”. Una frase assertiva, che enuncia una verità? O un falso intellettuale? La frase vera è ”Ci si ammala ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 14 ottobre 2021) Cosa succederà domani? Di abitudine, è una domanda metafisica piuttosto banale. La metterei accanto al solito ”Chi siamo? Dove andiamo?”. Eppure, domani questa abusata domanda, ritroverà vivida tutta la sua forza. Domani, potremmo avere i camion messi di traverso a bloccare le autostrade. Domani, potremmo avere le piazze invase da manifestazioni non autorizzate. Domani, potremmo avere le nostre città militarizzate. Domani, 22 milioni di lavoratori del pubblico e del privato, dovranno avere ilper poter entrare sul posto di lavoro. Da settimane, si discute sul Diritto al lavoro versus il Diritto alla Salute. Da settimane, ognuno tronca le frasi dove conviene alla sua tesi. Un esempio per tutti. Questa frase: ”Ci si ammala anche col vaccino”. Una frase assertiva, che enuncia una verità? O un falso intellettuale? La frase vera è ”Ci si ammala ...

