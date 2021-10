Alitalia, oggi l’ultimo volo: proteste al terminal 3 (Di giovedì 14 ottobre 2021) Cagliari-Roma, poi il sipario. A Fiumicino, dopo quasi 75 anni di onorata carriera, Alitalia ammaina la bandiera. Stasera è previsto l’ultimo volo della compagnia area con atterraggio all’aeroporto romano. Al comando dell’Airbus A320 “Primo Levi’, con tutti i 180 sedili occupati, ci sarà Andrea Gioia, dal 1989 in azienda, più di 15mila ore di volo collezionate. Da domani, chissà, forse rimarrà a terra anche lui. Perché dei 10.500 dipendenti Alitalia solo una piccola parte formerà la flotta di Ita, la nuova compagnia di bandiera al decollo per la prima volta domani da Milano, con destinazione Bari. La forza lavoro della nuova compagnia Italia Trasporto Aereo sarà composta da 2.800 tra piloti, copiloti, assistenti di volo e di terra. Da Alitalia, Ita erediterà quasi ... Leggi su italiasera (Di giovedì 14 ottobre 2021) Cagliari-Roma, poi il sipario. A Fiumicino, dopo quasi 75 anni di onorata carriera,ammaina la bandiera. Stasera è previstodella compagnia area con atterraggio all’aeroporto romano. Al comando dell’Airbus A320 “Primo Levi’, con tutti i 180 sedili occupati, ci sarà Andrea Gioia, dal 1989 in azienda, più di 15mila ore dicollezionate. Da domani, chissà, forse rimarrà a terra anche lui. Perché dei 10.500 dipendentisolo una piccola parte formerà la flotta di Ita, la nuova compagnia di bandiera al decollo per la prima volta domani da Milano, con destinazione Bari. La forza lavoro della nuova compagnia Italia Trasporto Aereo sarà composta da 2.800 tra piloti, copiloti, assistenti die di terra. Da, Ita erediterà quasi ...

CarloCalenda : Oggi destra populista e 5S si ritrovano sulla richiesta di tamponi gratis per i non vaccinati. Ieri sul no alla ven… - Agenzia_Ansa : L'Alitalia dà l'addio ai cieli. L'ex compagnia di bandiera, dopo quasi 75 anni ad alta quota, si prepara all'atterr… - Agenzia_Italia : Oggi l'ultimo volo di #Alitalia, dopo 75 anni nei cieli _ Da domani 'decolla' invece #Ita con 52 aerei e serve 45 d… - jksl_ : RT @Corriere: Alitalia, oggi l’ultimo volo: la storia della compagnia in 10 foto simbolo - luipanfilibreda : RT @CarloCalenda: Oggi destra populista e 5S si ritrovano sulla richiesta di tamponi gratis per i non vaccinati. Ieri sul no alla vendita d… -