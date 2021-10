Rinasce l' ex caserma Mameli | case a prezzi calmierati e un parco

(Di mercoledì 13 ottobre 2021) Milano - Nuova vita per l'exdi Milano , che sarà restituita alla città con verde eanche in edilizia sociale convenzionata. È stato approvato nel corso della prima riunione della ...

Milano - Nuova vita per l'exMameli di Milano , che sarà restituita alla città con verde e case anche in edilizia sociale convenzionata. È stato approvato nel corso della prima riunione della nuova giunta di Beppe Sala ..., a Udine, l'exOsoppo . Il progetto complessivo prevede la demolizione di fabbricati fatiscenti (intervento ormai concluso), la bonifica e riqualificazione dell'area e un'operazione di ...Nuova vita per l'ex caserma Mameli di Milano, che sarà restituita alla città con verde e case anche in edilizia sociale convenzionata. È stato approvato nel corso della prima riunione della nuova giun ...