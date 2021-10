Proiettile in busta per segretario Fim-Cisl: recapitato in via Carlo Del Prete a Firenze (Di martedì 12 ottobre 2021) Sindacalisti nel mirino. Una busta con un Proiettile e una lettera anonima di minacce al segretario della Fim-Cisl Toscana, Alessandro Beccastrini è stata recapitata pomeriggio nella sede della Cisl Firenze-Prato di via Carlo Del Prete, nella periferia nord di Firenze. Lo riferisce la Cisl. Dell'episodio sono state informate le forze dell'ordine, che si sono immediatamente attivate. Accertamenti della Digos in corso L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 12 ottobre 2021) Sindacalisti nel mirino. Unacon une una lettera anonima di minacce aldella Fim-Toscana, Alessandro Beccastrini è stata recapitata pomeriggio nella sede della-Prato di viaDel, nella periferia nord di. Lo riferisce la. Dell'episodio sono state informate le forze dell'ordine, che si sono immediatamente attivate. Accertamenti della Digos in corso L'articolo proviene daPost.

