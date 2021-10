Masters 1000 e Wta 1000 Indian Wells 2021: programma e orari martedì 12 ottobre con Berrettini e Fognini (Di martedì 12 ottobre 2021) Tutto pronto per una giornata di grande tennis sul cemento statunitense. Sarà il turno di due italiani ad Indian Wells: Matteo Berrettini che dovrà sfidare Fritz e Fabio Fognini che dovrà invece vedersela contro Tsitsipas. Grande attesa con Sportface.it che vi offrirà aggiornamenti in tempo reale e le cronache delle partite più interessanti di oggi, con un focus ovviamente sulle prestazione due nostri due portacolori. Si parte dalle 20:00 sui primi campi e allo ‘Stadium 2’, Berrettini è il primo nell’ordine di gioco. programma e ordine di gioco Stadium 1 Dalle 20:00, Pegula – Svitolina A seguire, Rogers – Fernandez A seguire, Murray – Zverev Non prima delle 03:00, Kerber – Tomljanovic A seguire, Fognini – Tsitsipas Stadium 2 Dalle 20:00, Berrettini – ... Leggi su sportface (Di martedì 12 ottobre 2021) Tutto pronto per una giornata di grande tennis sul cemento statunitense. Sarà il turno di due italiani ad: Matteoche dovrà sfidare Fritz e Fabioche dovrà invece vedersela contro Tsitsipas. Grande attesa con Sportface.it che vi offrirà aggiornamenti in tempo reale e le cronache delle partite più interessanti di oggi, con un focus ovviamente sulle prestazione due nostri due portacolori. Si parte dalle 20:00 sui primi campi e allo ‘Stadium 2’,è il primo nell’ordine di gioco.e ordine di gioco Stadium 1 Dalle 20:00, Pegula – Svitolina A seguire, Rogers – Fernandez A seguire, Murray – Zverev Non prima delle 03:00, Kerber – Tomljanovic A seguire,– Tsitsipas Stadium 2 Dalle 20:00,– ...

Advertising

sportface2016 : #IndianWells, avanti #Medvedev, fuori #Rublev - infoitsport : FOGNINI-Tsitsipas in tv oggi: canale, orario e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2021 - zazoomblog : Berrettini-Fritz in tv oggi: orario canale e diretta streaming Masters 1000 Indian Wells 2021 - #Berrettini-Fritz… - livetennisit : Masters e WTA 1000 Indian Wells: Il programma completo di Martedì 12 Ottobre 2021. Si parte con Berrettini e si chi… - infoitsport : Berrettini-Fritz oggi, terzo turno Masters 1000 Indian Wells: programma, orario d'inizio, tv e streaming. In palio… -