Governo: Letta, ‘non è ‘freddo’ o lontano, nel Pnnr le misure importanti ci sono’ (Di domenica 10 ottobre 2021) Roma, 10 ott (Adnkronos) – Un Governo ‘freddo’ e lontano dalla gente? “Quando vedo i fatti dico no. Nel Pnnr le cose importanti sulla prossimità ci sono, c’è la non autosufficienza, i soldi per nidi di infanzia. Non ci sono solo le misure ‘fredde’ ma tante cose molto ‘calde’”. Lo ha detto Enrico Letta a Mezz’ora in più a proposito del malessere sociale sfociato nell’assalto alla Cgil di ieri da parte dei no green pass. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 10 ottobre 2021) Roma, 10 ott (Adnkronos) – Undalla gente? “Quando vedo i fatti dico no. Nelle cosesulla prossimità ci sono, c’è la non autosufficienza, i soldi per nidi di infanzia. Non ci sono solo le‘fredde’ ma tante cose molto ‘calde’”. Lo ha detto Enricoa Mezz’ora in più a proposito del malessere sociale sfociato nell’assalto alla Cgil di ieri da parte dei no green pass. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

fattoquotidiano : Delega fiscale, Salvini: “Non firmo, è una patrimoniale. Lega fuori dal governo? Noi siamo dentro, uscissero Letta… - SkyTG24 : Il segretario del Pd Enrico #Letta commenta entusiasticamente i risultati delle #elezioniamministrative2021 : 'Ques… - fattoquotidiano : Comunali, Salvini: “Paghiamo scelte fatte in ritardo”. Letta: “Vittoria del Pd rafforza il governo”. Conte: “Per M5… - TV7Benevento : Governo: Letta, 'non è 'freddo' o lontano, nel Pnnr le misure importanti ci sono'... - papel61 : RT @merimascherpa: Letta fa finta di non capire quando L'Annunziata parla di governo lontano dalla gente ?? #governodeipeggiori #inmezzorain… -