Papa Francesco “Sinodo proficuo se espressione dell' essere Chiesa”

(Di sabato 9 ottobre 2021) ROMA (ITALPRESS) – Comunione, partecipazione, missione.ha posto l'accento sulle tre parole chiave nel suo discorso rivolto ai presenti al Vaticano per l'inizio del Percorso Sinodale. “Comunione e missione sono espressioni teologiche che designano il misteroe di cui è bene fare memoria. Il Concilio Vaticano II ha chiarito che la comunione esprime la natura stessae, allo stesso tempo, ha affermato che laha ricevuto la missione di annunziare e instaurare in tutte le genti il regno di Cristo e di Dio, e di questo regno costituisce in terra il germe e l'inizio – sottolinea il Santo Padre – Vorrei dire che celebrare unè sempre bello e importante, ma è veramentese diventa ...

Queste le parole di, nell'Aula Nuova del Sinodo, per il momento di riflessione in vista dell'inizio del Processo Sinodale. 'Lo Spirito Santo è Colui che ci guida dove Dio vuole e non ...Ma la segreteria del Sinodo, guidata dal cardinale maltese Mario Grech, ha stabilito che essa viene preceduta da una 'ampia consultazione' del popolo di Dio, aperta formalmente dacon ..."Donare il sale, per tradizione, è un augurio di ricchezza e prosperità". Lo hanno fatto e lo faranno alcuni partecipanti al Cammino del Sale di Cervia che, percorrendo la Via Romea Germanica, sono tr ...Kinshasa (Agenzia Fides) – Essere profeti e missionari, sulle strade del mondo: è la chiamata per i 13 i giovani (11 congolesi e 2 camerunensi) che il 7 ottobre scorso, Memoria liturgica della Madonna ...