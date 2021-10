Incidenti in tangenziale | a Collegno code per chilometri in entrambe le direzioni di marcia

Advertising

lagazzettato : Tangenziale Torino, serie di incidenti. Traffico in tilt - lagenda70889069 : Tangenziale di Torino in tilt a causa di diversi incidenti #sito #tangenziale #Torino - infoitinterno : Due incidenti in 40 minuti sotto la pioggia nel nodo della tangenziale tra Torino e Collegno: due in ospedale - Pino__Merola : Due incidenti sulla tangenziale di Torino, code verso Nord -

Ultime Notizie dalla rete : Incidenti tangenziale

...e la diramazione sud della Uno migliora la situazione tu lasta Tuttavia qualche difficoltà tra Corso di Francia e via Salaria verso San Giovanni in città segnalati diversicon ......Cervara in uscita dalla città traffico rallentato anche sullaverso San Giovanni tra via dei Colli della Farnesina e via Salaria e poi tra Pigneto e via iceta segnalati diversi...Serata impegnativa per i vigili del fuoco del comando provinciale di Parma, impegnati a Fontanellato per una fuga di gas ed a Fidenza per un incidente stradale nei pressi della tangenziale in località ...Un motociclista di 58 anni è rimasto ferito in modo serio, anche se fortunatamente non è in pericolo di vita, in un brutto incidente avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi (venerdì) lungo la tangenzial ...