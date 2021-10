Eletti i primi sindaci di 5 comuni salernitani (Di lunedì 4 ottobre 2021) Cetara il primo comune della provincia di Salerno ad aver già eletto il suo sindaco. Ad annunciarlo è stato proprio Fortunato Della Monica, primo cittadino uscente e unico candidato alla carica di sindaco. Il quorum sarebbe infatti stati raggiunto ieri, alle 17, quando è stato registrato il 40%% dei votanti, tra gli aventi diritto. “Alle ore 17 di questo pomeriggio (ieri per chi legge ndr) avete fatto la vostra scelta. Avete ridato fiducia a me, in qualità di primo cittadino rieletto, e alla mia squadra. Siamo il primo paese in Italia ad aver raggiunto questo risultato: grazie – ha dichiarato il sindaco neo rieletto – Oggi abbiamo scritto un altro pezzo di storia del nostro paese. Nonostante si sia formata una sola lista, Cetara d’Amare, l’affluenza alle urne è stata elevata. È un gesto di immenso affetto e di grande responsabilità civica, un gesto che ci contraddistingue come ... Leggi su cronachesalerno (Di lunedì 4 ottobre 2021) Cetara il primo comune della provincia di Salerno ad aver già eletto il suo sindaco. Ad annunciarlo è stato proprio Fortunato Della Monica, primo cittadino uscente e unico candidato alla carica di sindaco. Il quorum sarebbe infatti stati raggiunto ieri, alle 17, quando è stato registrato il 40%% dei votanti, tra gli aventi diritto. “Alle ore 17 di questo pomeriggio (ieri per chi legge ndr) avete fatto la vostra scelta. Avete ridato fiducia a me, in qualità di primo cittadino rieletto, e alla mia squadra. Siamo il primo paese in Italia ad aver raggiunto questo risultato: grazie – ha dichiarato il sindaco neo rieletto – Oggi abbiamo scritto un altro pezzo di storia del nostro paese. Nonostante si sia formata una sola lista, Cetara d’Amare, l’affluenza alle urne è stata elevata. È un gesto di immenso affetto e di grande responsabilità civica, un gesto che ci contraddistingue come ...

