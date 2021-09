Boxe | Daniele Scardina vs Jurgen Doberstein in tv | data | orario e streaming | Intercontinentale WBO

(Di lunedì 27 settembre 2021)è pronto a tornare sul ring, a pochi mesi dalla vittoria su Cesar Nunez che gli ha permesso di conquistare il vacante titolo dell’Unione Europea dei pesi supermedi. Ora ‘King Toretto’ a Milano affronterà il 32enne tedescoper il titoloWBO vacante dei supermedi, nel main event di una riunione in programma venerdì 1 ottobre alle 19:00. L’incontro principale invece dovrebbe andare in scena intorno alle 22:30. Potrete seguire l’intero evento di Milano in diretta esclusiva su Dazn che detiene i diritti. Si tratta del capitolo più importante della carriera diche naviga nei vari ranking tra l’undicesimo e il quindicesimo posto nella categoria di peso dei supermedi. Una vittoria porterebbe un titolo prestigioso ma anche un ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Boxe Daniele

Sportface.it

Scardina è pronto a tornare sul ring, a pochi mesi dalla vittoria su Cesar Nunez che gli ha permesso di conquistare il vacante titolo dell'Unione Europea dei pesi supermedi. Ora 'King Toretto' ...Sempre alle 19 in Salaanche il Festival della Storia celebrerà i 700 anni dalla morte di ... Sarà la musica della Slowband, il duo formato dae Francesco Pitturi, a chiudere al prima ...Data, orario e come vedere in tv e streaming Daniele Scardina contro Jurgen Doberstein per il titolo intercontinentale WBO dei supermedi: orario esatto e diretta esclusiva su Dazn ..."Per Kevin si tratta dell’ultimo match da dilettante – comincia Olmo Pesci – con l’estate di mezzo abbiamo preferito farlo combattere un’ultima volta prima di passare tra i pro. Molinari è un giovane ...