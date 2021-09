Qualifiche Gp Sochi: Sainz ha conquistato un insperato secondo posto (Di domenica 26 settembre 2021) In occasione delle Qualifiche del Gp di Sochi, Carlos Sainz ha ottenuto un insperato secondo posto. Lo spagnolo partirà dunque dalla prima fila nella gara di oggi. Qualifiche Gp Sochi: Sainz sarà competitivo in gara? Un giusto mix di coraggio e talento ha permesso alla Ferrari di ottenere il secondo posto al termine delle Qualifiche del Gran Premio di Russia. Carlos Sainz dunque affiancherà Lando Norris in prima fila ma la domanda sorge spontanea: quale sarà l’obiettivo della Ferrari durante la gara? Durante le Qualifiche il muretto box ha deciso di tentare l’azzardo, ben ripagato dalla prestazione dell’ex pilota McLaren che aveva anche ottenuto ... Leggi su sport.periodicodaily (Di domenica 26 settembre 2021) In occasione delledel Gp di, Carlosha ottenuto un. Lo spagnolo partirà dunque dalla prima fila nella gara di oggi.Gpsarà competitivo in gara? Un giusto mix di coraggio e talento ha permesso alla Ferrari di ottenere ilal termine delledel Gran Premio di Russia. Carlosdunque affiancherà Lando Norris in prima fila ma la domanda sorge spontanea: quale sarà l’obiettivo della Ferrari durante la gara? Durante leil muretto box ha deciso di tentare l’azzardo, ben ripagato dalla prestazione dell’ex pilota McLaren che aveva anche ottenuto ...

