Inter | Dimarco | «Dispiace per rigore | curva e compagni mi hanno rincuorato»

(Di domenica 26 settembre 2021) “Ho preso la traversa piena,aver sbagliato e non aver fatto vincere la squadra. Ma sono contento perché ie lamisubito”. Federicoha commentato così ilsbagliato nel finale di partita di-Atalanta, gara finita 2-2. “perché abbiamo perso dei punti per strada – ha aggiunto l’esterno nerazzurro ai microfoni di Dazn – Però dobbiamo lavorare forte e pensare a vincere le prossime partite”.

Advertising

Inter : ?? | PANCHINA 21 Cordaz, 97 Radu, 2 Dumfries, 5 Gagliardini, 7 Sanchez, 8 Vecino, 11 Kolarov, 13 Ranocchia, 32 DiM… - FBiasin : Siccome rompiamo sempre le balle all’#Inter perché vende i suoi giovani, segnaliamo che uno dei suoi giovani,… - Inter : ???| POST MATCH 'Mi dispiace per il rigore, i tifosi sono stati straordinari' Le parole di @FDimarco ?? - interalia_it : L'Inter del 2o tempo reagisce con i cambi: Dumfries, Vecino e #Dimarco al 57' consentono di alzare il baricentro ri… - Bianca34874951 : RT @marifcinter: Di questi ovviamente Barella, che è stato pazzesco. O Lautaro. Ma i migliori sono stati i primi tre cambi: Dimarco, Vecino… -

Ultime Notizie dalla rete : Inter Dimarco

Poteva vincere l'se il rigore dinon si fosse stampato sulla traversa. Ma lo stesso discorso vale per l'Atalanta: la moviola 'retroattiva' nega a Piccoli una rete da centravantone di ...ATALANTA Derby lombardo di altissimo livello, l'ci arriva dalla bella vittoria di ...i principali candidati per le maglie da titolari potrebbero essere stavolta Dumfries a destra e...Ha fatto benissimo come Dumfries, Sanchez. Devono continuare ad allenarsi in questo modo: è stato un piacere vederli entrare in quel modo. Decisione mia farlo tirare a Dimarco: stamattina li ho fatti ...A parlare sono i protagonisti Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Dazn, nel post partita. «Siamo andati vicini a perdere con il rigore e vicino a vincere con il gol di Piccoli. Gol, ...