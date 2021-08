MEF | a luglio 2021settore statale mostra un avanzo di 5 | 7 miliardi

(Di lunedì 2 agosto 2021) (Teleborsa) – Nel mese di2021 il saldo del settoresi è chiuso, in via provvisoria, con undi 5.700 milioni, in miglioramento di circa 12.900 milioni rispetto al risultato del corrispondente mese dello scorso anno (-7.214 milioni). Il fabbisogno dei primi sette mesi dell’anno in corso – fa sapere il ministero dell’Economia e delle Finanze – è pari a circa 79mila milioni, in miglioramento di circa 23.400 milioni rispetto a quello registrato nello stesso periodo del 2020 (102.426). “Nel confronto con il corrispondente mese del 2020, – commenta il Mef – il miglioramento del saldo è dovuto all’aumento degli incassi ...

