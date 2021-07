Covid: focolaio dopo nozze, 20 contagi, decine in quarantena (Di mercoledì 28 luglio 2021) Un focolaio Covid è scoppiato dopo una festa di nozze in Toscana, tenutasi a Tavarnelle Val di Pesa (Firenze). Secondo quanto spiegato dalla Asl Toscana Centro, al momento sono 20 i casi accertati di ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 28 luglio 2021) Unè scoppiatouna festa diin Toscana, tenutasi a Tavarnelle Val di Pesa (Firenze). Secondo quanto spiegato dalla Asl Toscana Centro, al momento sono 20 i casi accertati di ...

Advertising

Adnkronos : #Covid, l'allarme di Fauci: 'Ora il focolaio è tra i non vaccinati'. - repubblica : ?? Eolie, doppio focolaio Covid a Stromboli e Salina: locali chiusi, camerieri contagiati, turisti in quarantena. Al… - raspa90 : RT @AnsaToscana: Covid: focolaio dopo nozze, 20 contagi, decine in quarantena. Nel Fiorentino numero destinato a salire, tracing in corso #… - kappaTI : RT @AnsaToscana: Covid: focolaio dopo nozze, 20 contagi, decine in quarantena. Nel Fiorentino numero destinato a salire, tracing in corso #… - AnsaToscana : Covid: focolaio dopo nozze, 20 contagi, decine in quarantena. Nel Fiorentino numero destinato a salire, tracing in… -