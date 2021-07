Nothing ear (1) ufficiali: prezzo e data di uscita! (Di martedì 27 luglio 2021) Ufficiale il primo dispositivo dell’ecosistema Nothing, l’azienda dell’Ex Co-Fondatore di OnePlus. Tutto quello che sappiamo su Nothing ear (1) Con un evento da poco concluso, l’azienda dell’Ex Co-Fondatore di One Plus, Carl Pei, ha svelato tutto quello che c’è da sapere sul suo ultimo ed anche primo prodotto. L’evento, tenuto in diretta sul canale YouTube di Unbox Therapy, ha mostrato i nuovi auricolari TWS in tutte le sue sfaccettature. Verranno proposte a meno di 100 euro, per la precisione saranno disponibili all’acquisto al prezzo di 99 euro a partire dal 31 luglio, in esclusiva limitata, e sul sito ufficiale ... Leggi su tuttotek (Di martedì 27 luglio 2021) Ufficiale il primo dispositivo dell’ecosistema, l’azienda dell’Ex Co-Fondatore di OnePlus. Tutto quello che sappiamo suear (1) Con un evento da poco concluso, l’azienda dell’Ex Co-Fondatore di One Plus, Carl Pei, ha svelato tutto quello che c’è da sapere sul suo ultimo ed anche primo prodotto. L’evento, tenuto in diretta sul canale YouTube di Unbox Therapy, ha mostrato i nuovi auricolari TWS in tutte le sue sfaccettature. Verranno proposte a meno di 100 euro, per la precisione saranno disponibili all’acquisto aldi 99 euro a partire dal 31 luglio, in esclusiva limitata, e sul sito ufficiale ...

