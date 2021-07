Isabella Ricci lancia un appello dopo Uomini e Donne: “E’ importante!” (Di martedì 27 luglio 2021) Isabella Ricci, la dama del Trono Over di Uomini e Donne, ha rotto il silenzio lanciando un importante appello sui suoi profili social. Isabella Ricci, nonostante sia entrata a far parte del cast di Uomini e Donne, durante l’ultima parte della stagione, è riuscita a fare breccia nel cuore di milioni di italiani. Tant’è che L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 27 luglio 2021), la dama del Trono Over di, ha rotto il silenziondo un importantesui suoi profili social., nonostante sia entrata a far parte del cast di, durante l’ultima parte della stagione, è riuscita a fare breccia nel cuore di milioni di italiani. Tant’è che L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

infoitcultura : Isabella Ricci, spunta la foto senza trucco e filtri, la dama di Uomini e Donne al naturale - CronacaSocial : UeD: Isabella Ricci colpisce i fan con un look rivoluzionato. ???? - infoitcultura : U&D: Isabella Ricci sconvolge il look, è irriconoscibile!-FOTO - infoitcultura : UeD: Gemma Galgani rivela la verità su Isabella Ricci - infoitcultura : Uomini e Donne, Isabella Ricci coi capelli scuri e la frangia: irriconoscibile! Estremo cambio look -