Formia, uomo importuna bambine in spiaggia e rischia il linciaggio (Di martedì 27 luglio 2021) A Formia, in provincia di Latina, un uomo di 50 anni adesca delle minori e rischia il linciaggio. Denunciato per adescamento di minori Un uomo di 50 anni è stato denunciato con l’accusa di molestie nei confronti di minori. L’uomo, originario di Sessa Aurunca (Ce), in passato, secondo quanto riportato da Il Messaggero, avrebbe commesso reati simili. Il nuovo reato è, invece, avvenuto a Formia, in provincia di Latina. Secondo quanto racconta TgCom24, l’uomo era in una spiaggia libera e con modi affabili ha adescato tre ... Leggi su 361magazine (Di martedì 27 luglio 2021) A, in provincia di Latina, undi 50 anni adesca delle minori eil. Denunciato per adescamento di minori Undi 50 anni è stato denunciato con l’accusa di molestie nei confronti di minori. L’, originario di Sessa Aurunca (Ce), in passato, secondo quanto riportato da Il Messaggero, avrebbe commesso reati simili. Il nuovo reato è, invece, avvenuto a, in provincia di Latina. Secondo quanto racconta TgCom24, l’era in unalibera e con modi affabili ha adescato tre ...

