Dead Space Remake avrà più opzioni di accessibilità

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 26 luglio 2021) Durante un'intervista, EA Motive ha dichiarato che ildiuna serie didiin modo da aprire il franchise ad un pubblico più ampio. Secondo quanto riferito dal direttore creativo Roman Campos-Oriola, molte cose sono cambiate negli ultimi 12 anni. Ora, il team ritiene che ledisono molto importanti sia per lo studio che per il franchise. "Qualcosa di molto importante per noi che non c'era 12 anni fa sono tutte quelleo modi diversi di giocare. Tutti questi elementi di ...