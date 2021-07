Scoprono di essere fidanzate con lo stesso uomo e decidono di affrontarla ‘a modo loro’ (Di martedì 20 luglio 2021) “Good Morning America!“. È la popolare trasmissione tv in onda sulla Abc ad aver raccontato la storia di Bekah King, Abi Roberts, e Morgan Tabor. Le tre ragazze hanno scoperto di avere lo stesso fidanzato. Che non frequentava solo loro, nemmeno per idea: dopo qualche ricerca su Facebook, hanno scoperto che il tizio frequentava altre tre donne. Ora, la storia diventa molto simile al film The Other Woman con Cameron Diaz, Leslie Mann e Kate Upton ma a volte la realtà, si sa, avvicina la fantasia. Sarà vero? La Abc racconta che le tre hanno deciso di fare ‘fronte comune’ e invece di mettersi a litigare, si sono messe in viaggio. Hanno recuperato un vecchio bus della scuola, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 luglio 2021) “Good Morning America!“. È la popolare trasmissione tv in onda sulla Abc ad aver raccontato la storia di Bekah King, Abi Roberts, e Morgan Tabor. Le tre ragazze hanno scoperto di avere lofidanzato. Che non frequentava solo loro, nemmeno per idea: dopo qualche ricerca su Facebook, hanno scoperto che il tizio frequentava altre tre donne. Ora, la storia diventa molto simile al film The Other Woman con Cameron Diaz, Leslie Mann e Kate Upton ma a volte la realtà, si sa, avvicina la fantasia. Sarà vero? La Abc racconta che le tre hanno deciso di fare ‘fronte comune’ e invece di mettersi a litigare, si sono messe in viaggio. Hanno recuperato un vecchio bus della scuola, ...

Advertising

FQMagazineit : Scoprono di essere fidanzate con lo stesso uomo e decidono di affrontarla ‘a modo loro’ - PiccoloPesceNer : @GazzolaFra @ZanAlessandro I bambini sono persone giovani. La legge tutela tutte le persone , di qualsiasi età, anc… - LordJimPatusan : @laikatornaacasa @DavideDannato88 D'altronde quante donne qui sopra si risentono quando scoprono di essere andate a letto con un leghista? ?? - Bettyblunotte : @criflower Come la ex fidanzata. Dopo scoprono tutti di essere dell'altra sponda.?? Porello!?? - Lou1991__ : @UNFVCKW1T4BLE i veri fan si, ma ci sono persone che ascoltano solo 2 canzoni di Harry non lo seguono davvero e dic… -

Ultime Notizie dalla rete : Scoprono essere Il Signore degli Anelli - Le due torri (2002) Scoprono di essere seguiti dal misterioso Gollum. Gollum promette di guidare gli Hobbit alle Oscure Porte di Mordor se questi lo lasceranno libero. Nonostante Sam non si fidi del nuovo compagno, ...

Scoprono di essere fidanzate con lo stesso uomo: tre donne si unicono e partono per un viaggio a bordo di uno scuolabus L'intento del viaggio è mettersi alla prova, andare avanti ed essere anche d'esempio a chi come loro ha sofferto per un tradimento.

Scoprono di essere fidanzate con lo stesso uomo e decidono di affrontarla ‘a modo loro’ Il Fatto Quotidiano diseguiti dal misterioso Gollum. Gollum promette di guidare gli Hobbit alle Oscure Porte di Mordor se questi lo lasceranno libero. Nonostante Sam non si fidi del nuovo compagno, ...L'intento del viaggio è mettersi alla prova, andare avanti edanche d'esempio a chi come loro ha sofferto per un tradimento.