“Il potere di un sì”, la campagna Fruitella sull’educazione dei bambini (Di lunedì 19 luglio 2021) MILANO – Genitori e bambini l’hanno vista tante volte in TV e magari hanno partecipato insieme all’attività di “Il potere di un sì” grazie alla quale sarà tra pochi giorni effettuata la donazione di materiali ricreativi ai bambini della Fondazione Arché: è la campagna di comunicazione “Il potere di un sì” di Fruittella. Un progetto che, parlando delle deliziose caramelle, porta al centro dell’attenzione il tema del delicato equilibrio tra “i sì e i no” nell’educazione dei bambini. Argomento che la campagna affronta prendendo ispirazione dai principi dell’educazione ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 19 luglio 2021) MILANO – Genitori el’hanno vista tante volte in TV e magari hanno partecipato insieme all’attività di “Ildi un sì” grazie alla quale sarà tra pochi giorni effettuata la donazione di materiali ricreativi aidella Fondazione Arché: è ladi comunicazione “Ildi un sì” di Fruittella. Un progetto che, parlando delle deliziose caramelle, porta al centro dell’attenzione il tema del delicato equilibrio tra “i sì e i no” nell’educazione dei. Argomento che laaffronta prendendo ispirazione dai principi dell’educazione ...

Advertising

Enki333 : @perchetendenza @stanzaselvaggia La Lucarelli ha il potere unico di farmi diventare simpatica tutta la gente che of… - Relycat16 : @Lauradaphne2 In campagna si sta sempre bene, la natura ha il potere di ricaricarci ?????????? - antonie85321896 : RT @glucanto: Per far vaccinare i restii basterebbe far fare una campagna pro-vaccini ai campioni d’Europa! Con il potere mediatico attuale… - glucanto : Per far vaccinare i restii basterebbe far fare una campagna pro-vaccini ai campioni d’Europa! Con il potere mediati… - NovecentoV : RT @VideoNewsTV: AL SOLITO E' LA BARRICADIERA #FRANCIA CHE SCENDE IN PIAZZA CONTRO IL POTERE STATALE MENTRE DA NOI CONTINUA LA CAMPAGNA DI… -